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CHP’den ‘Terim’ teklifi: Milli takımda sözleşmeler Türk lirası üzerinden yapılsın 

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Türkiye futbol direktörlüğü görevi son bulan Fatih Terim’e ödenecek yaklaşık 5 milyon avroyu bulan tazminat CHP’yi harekete geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, milli takımda teknik ekibin ücret ve primlerinin Türk Lirası üzerinden ödenmesini öngören bir yasa teklifi hazırladı.

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Teklifte, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapar. Sözleşmede belirlenecek maddi haklar yabancı paralara endesklenemez” denildi.

Asgari ücretin 14 bin, kıdem tazminatının 4 bin katı

Terim’e ödenecek 4 milyon 671 bin 472 avro tutarındaki tazminatın toplumda infial yarattığı belirtilen teklifte, bu miktar, bir işçinin alacağı kıdem tazminatıyla karşılaştırıldı: “Türk Lirası olarak 20 milyon TL’ye yaklaşan bu tazminat net asgari ücretin 14 bin 245 katıdır. İş Kanununa tabi bir işçinin işten ayrılması sonucu 2017’nin ikinci yarısı için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı ise 4 bin 732 TL’dir. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörüne ödenecek tazminat miktarı bir işçinin alabileceği kıdem tazminatının 4 bin 226 katıdır.”

‘Kabul edilebilir değil’

Bununla birlikte Terim’e yeni bir takımla sözleşme imzalayana dek aylık 1 milyon 193 bin lira ödeneceğine dair haberlerin hatırlatıldığı teklifte, “Soma faciasının ardından, verilen sözlere rağmen kışın ortasında işten çıkartılan ve tazminatlarını hala daha alamayan 2 bin 861 işçinin hakları ortada iken, milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken ödenecek olan bu meblağlar kabul edilebilir değildir” ifadeleri yer aldı.

‘Standart getirilmesi zaruri’

Terim’le avro üzerinden yapılan sözleşmenin haksız kazanç sağlayacak bir niteliğe dönüştüğünü savunan CHP’nin teklifinde, bunun önüne geçmek için maaş ve primlere bir standart getirilmesi ve ödemelerin Türk Lirası üzerinden yapılması önerildi: “Bu sözleşmeye göre yıllık 3,5 milyon Euro maaş kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin imzalandığı 2014 yılında Euro satış ortalaması 2.90 iken, 2017 yılında Euro satış ortalamasının 4.00 TL civarlarında seyrettiği düşünülürse, bu miktar ciddi rakamlara ulaşmaktadır. 2014 yılında Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile imzalanan sözleşmede aylık kazancı 10 milyon 150 bin TL iken, 2017 yılında bu kazanç sadece kur farkından dolayı 14 milyon TL’ye çıkmıştır. Bu ve benzeri örneklerin bir daha yaşanmaması için spor camiasında ödenen maaşlara, tazminata ve primlere makuliyet ölçüsünde bir standart getirilmesi zaruridir.”

‘Prim tutarı brüt asgari ücretin 10 katını geçemez’

CHP’nin teklifi şöyle: “TFF, milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapar. Sözleşmede belirlenecek maddi haklar yabancı paralara endekslenemez. TFF’nin, milli takımlarda görev yapanlara vereceği prim miktarı Türk Lirası üzerinden belirlenir ve bir yıl içerisinde ödenecek kişi başına prim tutarı brüt asgari ücretin 10 katını geçemez. Şampiyon olunması ya da dereceye girilmesi durumunda verilecek primler, son 5 şampiyona ya da turnuvada dereceye girmiş, şampiyon olmuş ülkelerin takımlarına verdiği primlerin ortalaması esas alınarak belirlenir ve verilecek olan prim her kişi için bu ortalamadan fazla olamaz. TFF’nin, milli takımlar teknik direktörlüğü görevini yürüteceklerle ödeyeceği yıllık ücret, FIFA dünya sıralamasında Türkiye’nin üstündeki 5 ülkenin teknik direktörlerine verdiği ücretlerin ortalamasından fazla olamaz.” 

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