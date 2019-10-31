CHP’den teklif: Karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılsın

CHP karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Karşılıksız çekin, ekonominin çok temel bir meselesi olduğunu vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bir ödeme aracıdır. Kanuna göre, çekin üzerinde düzenlenme tarihi olarak ne yazıyor olursa olsun çek bankaya ibraz edildiğinde ödenir. Bu tartışmasız bir kuraldır ama ülkemiz uygulamasında vadeli çek dediğimiz bir müessese gelişmiştir” diye konuştu.

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Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının bulunduğunu ve bunun süresinde ödenmemesi durumunda hapis cezasına dönüştüğünü kaydeden Hamzaçebi şöyle devam etti: “Çekte yazılı rakam, alacak, borç her neyse bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir rakamın, tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi asla düşünülemez. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlal edilmesi, yerine getirilmemesi nedeniyle hiç kimse hapis cezasına mahkum edilemez. Bu bizim anayasamızın temel kuralıdır.”

CHP’li vekil, çekin karşılıksız çıkmasının en önemli nedeninin ekonomide işlerin iyi gitmemesi olduğunu belirterek ekonomik kriz varsa çeklerdeki karşılıksız çıkma oranının arttığını, ekonomide işler iyi iyi gittiği zaman ise çekte karşılıksız çıkma oranını düştüğünü söyledi.