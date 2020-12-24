CHP’den taciz iddialarına ilişkin açıklama: İl başkanı görevinin başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin yaptıkları inceleme sonucunda, il başkanıyla ilgili disiplin soruşturmasına gerek olmadığına karar verildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Salıcı, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.

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Salıcı şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında.”

Osmangazi’de ilçe başkanının istifası alındı

Bursa’nın Osmangazi ilçesiyle ilgili benzer iddialara ilişkin ise “Osmangazi’de konunun muhatabı olan ilçe başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Son dönemde taciz üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmaya yönelik ‘yandaş medya’nın linç girişiminin söz konusu olduğunu savunan Salıcı şöyle devam etti: “CHP’nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. CHP’nin kadına karşı işlenen suçlarda ‘sıfır tolerans politikası’ umarım diğer siyasi partilere, diğer kurullara örnek olur çünkü kadına karşı işlenen suçların siyaset üstüne çıkarılması bu konuların sadece bir siyasi partinin değil, tüm toplumun sorunu olduğunun bilinmesinde büyük bir fayda var. İktidar cenahının bizim şimdiye kadar Meclis’te vermiş olduğumuz kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların artırılmasını isteyen yasa tekliflerimizi, soru önergelerimizi, araştırma önergelerimizi büyük bir titizlik ve büyük bir kararlılık içinde sonuçsuz bıraktığını biliyoruz.“

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Türkiye’nin gerçek meselelerinin konuşulmadığını vurgulayan Salıcı,

“Türkiye’deki açlık meselesini konuşalım, yönetilemeyen Türkiye’yi konuşalım. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan ve doğru çıkmayan verileri konuşalım” ifadelerini kullandı.