CHP’den Soylu’nun ‘şehit cenazesi’ talimatı için suç duyurusu: Nefret suçu işledi

CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP’lilerin ‘şehit cenazeleri‘nde protokole alınmaması yönünde talimat veren İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Soylu, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde talimat gönderdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine CHP yönetimi, cenazelere tam katılım sağlama kararı alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, talimatı ‘iç savaş çağrısı’ diye nitelemişti.

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Tanal, “Süleyman Soylu iç güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor. Neden CHP’liler şehit cenazelerine alınmıyor? Şehidimize kelle diyen onlar, ‘Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama iş CHP’ye gelince şehit cenazelerine almayın diyen de onlar” diye konuştu.

Soylu’nun talimatının tam bir kanunsuz emir olduğunu belirten Tanal, Soylu’nun suça konu ceza maddelerini şöyle sıraladı: “Emir TCK’nın Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddeye de aykırıdır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 214’üncü maddesi Suç İşlemeye Tahrik, 217’inci maddesi Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiş üstüne bir de bunu 218’inci maddede yer aldığı gibi basın ve yayın yolu ile işlemiştir. Bu da suçunu ağırlaştırıcı kılmıştır.”