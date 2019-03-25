CHP’den Soylu ve Sabah’ın ‘fişleme’lerine tepki: Bari direkt Kürt deseydiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, muhalefet partilerinin bazı belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri ve Sabah gazetesinin haberini eleştirdi: “Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur.”



Fotoğraf: DHA

Soylu, şunları söylemişti: “325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız.”

Reklam

Sabah gazetesi de muhalif adayların katıldığı yasal etniklik veya programların yanısıra yakınlarının kim olduğu gibi bilgilerin yer aldığı bir haber yayınlamıştı.

‘Bari direkt Kürt deseydiniz’

Gökçen, Soylu’nun ifadelerinin tekil değil ‘zincirleme halkanın bir parçası‘ olduğunu söyledi: “Listeyi incelediğimizde, iddia ettikleri ‘terörle iltisaklı’ olma durumuna kanıt olarak, Şanlıurfalı olmayı, 1969’da düzenlenen bir etkinliğe katılmayı öne sürüyorlar. Terörist dedikleri şahsın karşısına ‘Nusaybin doğumlu’ yazmışlar. Bari direkt olarak Kürt deseydiniz. Kürt olmanız terörist olmak için yeterli bir neden bu sürrealist listeye göre.”

Bahsi geçen insanların aday olmak için yeterlilik koşullarını sağlamış olduklarını kaydeden Gökçen, “Bu insanlar YSK aday yeterlilik koşullarını sağlamışlar ki aday olmuşlar. İçlerinden biri dahi teröristse niye soruşturmadınız? Değilse, nasıl fişlersiniz?” diye konuştu.

Reklam

‘Gazete değil hükümetin silahşörü’

Sabah gazetesinin ‘İşte muhalefetin PKK’lı adayları’ ifadesine de sert tepki gösteren Gökçen, gazetenin gazetecilik değil ‘AKP’nin silahşörlüğünü‘ yaptığını savundu.

Gökçen, “Göz göre göre insanları yalan yanlış iddialarla hedef gösterip linç ediyorlar” dedi.