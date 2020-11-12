CHP’den soru önergesi: Albayrak Varlık Fonu’ndan da istifa edecek mi?

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki başkan vekilliği görevinden de ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soru önergesi verdi.
Albayrak pazar günü sosyal medya sitesi Instagram’dan istifasını duyurmuş, daha sonra yerine Lütfi Elvan getirilmişti.
Ancak Albayrak’ın TVF’deki görevine dair bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eylül 2018’de yayınladığı cumhurbaşkanı kararıyla kendisini TVF’nin başkanlığına, o dönemki Hazine bakanı Albayrak’ı da başkan vekilliğine getirmişti.
Kamu bankaları dahil 23 kamu şirketini bünyesinde bulunduran TVF, son dönemde özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapmaya başlamış, bu yönde ilk örnek Turkcell olmuştu.
Soru önergesinde “Varlık Fonu AKP’nin arpalığı aile fertlerinin gelir kapısı değildir” diyen CHP’li vekil, “Maliye bakanlığı döneminde ekonomiyi yönetemeyen, döviz artışını durduramayan birisinin varlık fonu yönetiminden ayrılması en doğru karar olacaktır” ifadelerini kulandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle gönderilen önergede şu sorular yer alıyor:
- Hazine ve Maliye bakanlığı görevinde istifa eden Berat Albayrak’ın bakanlık sıfatıyla görevde bulunduğu Türkiye Varlık Fonu başkanvekili görevinden de istifa etmiş midir?
- Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bakanlık görevinden istifa eden Berat Albayrak, aynı gerekçelerle cumhurbaşkanı tarafından görevden alınacak mıdır?
- ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümlerine göre, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün sözleşme taban ve tavan ücretleri ile görevleri sona erenlere veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmeyeceği cumhurbaşkanınca belirlenir denilmektedir. Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı, başkanvekili, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerine ne kadar sözleşme ücreti, aylık, maaş, huzur hakkı vs adlar altında ne kadar para ödenmektedir?
- Berat Albayrak’ın istifa etmesi veya görevden alınması durumunda kendisine ne kadar tazminat ödenecektir?
- Yaşanan son gelişmelerden sonra Berat Albayrak’ın ülkenin en güzide, en büyük şirketlerini bünyesinde bulunduran TVF’deki görevine devam etmesi böylesi önemli bir fonun itibarını zedelemeyecek midir?