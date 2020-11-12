CHP’den soru önergesi: Albayrak Varlık Fonu’ndan da istifa edecek mi?

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki başkan vekilliği görevinden de ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soru önergesi verdi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak pazar günü sosyal medya sitesi Instagram’dan istifasını duyurmuş, daha sonra yerine Lütfi Elvan getirilmişti.

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Ancak Albayrak’ın TVF’deki görevine dair bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eylül 2018’de yayınladığı cumhurbaşkanı kararıyla kendisini TVF’nin başkanlığına, o dönemki Hazine bakanı Albayrak’ı da başkan vekilliğine getirmişti.

Kamu bankaları dahil 23 kamu şirketini bünyesinde bulunduran TVF, son dönemde özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapmaya başlamış, bu yönde ilk örnek Turkcell olmuştu.

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Soru önergesinde “Varlık Fonu AKP’nin arpalığı aile fertlerinin gelir kapısı değildir” diyen CHP’li vekil, “Maliye bakanlığı döneminde ekonomiyi yönetemeyen, döviz artışını durduramayan birisinin varlık fonu yönetiminden ayrılması en doğru karar olacaktır” ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle gönderilen önergede şu sorular yer alıyor: