CHP’den Sevakin Adası’nı isteyen Erdoğan’a: Önce kendi adalarına sahip çık

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’den Sevakin Adası’nı restorasyon için istemesini eleştirdi.

Özel, “18 tane ada verdin Yunanistan’a. Sen bu adaları Yunanistan’dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan’a kaptır, ondan sonra çık Sudan’dan ada talep et. Önce kendi adalarına sahip çık” dedi.

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Özel şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Sudan’a gitmiş, Sudan Cumhurbaşkanı’nı yere göre sığdıramıyor. Aslında Sudan Cumhurbaşkanı bir darbeci, kanlı bir darbeyle gelmiş. Bütün muhalefeti tasfiye etmiş. Ülkesini ortadan ikiye böldürmüş bir diktatör. Sonra da dönüp ondan bir istekte bulunuyor. Sudan’ın darbeci cumhurbaşkanına ‘Bu adayı bize verin, restore edelim’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her kuşu tuttun, leylek mi kaldı? Sevakin Adası’nı istiyorsun. 18 tane ada verdin Yunanistan’a. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyorlar. Sen bu adaları Yunanistan’dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına, elindeki adaları Yunanistan’a kaptır, ondan sonra çık Sudan’dan ada talep et. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Diktatörün birine gitmiş, ondan ada istiyor. Onun yerine Türkiye’nin hakkı olan adalar için duruş göster. Ondan sonra Sudan’ın Sevakin Adası’na sıra gelsin. Önce kendi adalarına sahip çık.”