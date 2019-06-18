CHP’den Sayıştay’a tepki: Siyasi tavır alarak seçime müdahil oluyorlar

CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki usulsüzlük açıklamalarına yanıt veren Sayıştay’ı siyasi tavır alarak İstanbul seçimine müdahil olmakla suçladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İmamoğlu, 2017’ye ilişkin Sayıştay raporuna dayanarak İBB’de 753 milyon lira usulsüzlük yapıldığını dile getirmişti. CHP adayı son olarak pazar günkü tartışma programında da rapora atıfta bulunmuş, AKP’nin adayı Binali Yıldırım ise raporu okumadığını söylemişti. Sayıştay ise bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun belirttiği hususların mevzuatta öngörülen ‘kamu zararı’ veya ‘usulsüzlük’ unsurlarını taşımadığını, söz konusu denetim raporunda da İBB’ye ‘olumlu görüş’ verildiğini söylemişti.

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GazeteDuvar’dan Murat İnceoğlu’nun haberine göre, Balyalı, Sayıştay’ın 23 Mayıs tarihinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamada da 2018 ve 2019 yıllarına ait denetleme raporu bulunmadığı bilgisi verildiğini belirtti.

CHP’li siyasetçilerin bahsettiği raporun 2017’ye ait olduğunu vurgulayan grup sözcüsü şunları söyledi: “Böyle bir rapor doğrultusunda suç duyurusunda bulunmaları gerekirdi, bulunmadılar ise Sayıştay’ın sorunu. Bizim için neden suç duyurusunda bulunmadılar diyorlar, oysa biz suç duyurusunda bulunduk zaten. Sapla samanı birbirine karıştırmaya çalışıyorlar.”

‘Vakıf yardımlarını zaten Sayıştay raporuna dayandırmadık’

Sayıştay’ın ‘Raporda İBB’nin bazı STK’lara yardım yapıldığına ilişkin bir değerlendirme yoktur’ açıklamasına da tepki gösteren Balyalı, bu yardım iddialarını zaten Sayıştay raporlarına dayandırmadıklarını söyledi.

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CHP’li Balyalı, “Onlar belediyenin kendi iç yazışmalarından tespit ettiklerimiz. Sayıştay ile ilgili olanları dün Ekrem Başkan twitter hesabından da paylaştı. Onlar da sadece bizim hesaplayabildiklerimiz” dedi.

‘Raporu paylaşan çalışanlar görevden alınmıştı

Söz konusu raporun açıklanmasından sonra ilgili Sayıştay çalışanlarının görevden alındığını hatırlatan CHP’li yetkili, bu açıklamaların da ‘siyasi‘ olduğunu söyledi.

Balyalı, “Biz bu görevden almalar sonrasında Sayıştay’ın İstanbul’daki AKP’li belediyelerde bundan sonra hakkıyla bir denetim yapamayacağını da söylemiştik” diye konuştu.



