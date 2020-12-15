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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den S-400 çıkışı: Yaptırımları kabul etmiyoruz; sistem aktifleştirilmeli

CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, “S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır. O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD’nin yaptırım kararı almasını derin bir endişe ile karşıladıklarını ve bu kararı şiddetle kınadıklarını belirtti.

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Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400’lerin alımının, Türkiye’nin egemen kararı olduğunu belirten Çeviköz, şu ifadeleri kullandı: “O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi. Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir.”

Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararların, sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacağına, NATO’nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak nitelikte olduklarına işaret eden Çeviköz şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir. ABD yönetimi Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1975 yılında Türkiye’ye üç yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi. CHP olarak bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceğimizi bildiriyoruz.”

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