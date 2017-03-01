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CHP’den referandum öncesi Meclis’i güçlendirmek için beş yasa teklifi

 

CHP, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Meclis’i güçlendirmek’ için beş yasa teklifi sundu.

Özgür Özel. (Fotoğraf: DHA)

AA’ya konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel paketi geçen hafta sunduklarını söyledi.

Özel, referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde Meclis’in güçsüzleşeceğini belirterek şunları kaydetti: “Eğer herkes parlamentonun güçleneceğini iddia ediyorsa bu ancak parlamentonun lider sultasından kurtarılarak, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarıyla, siyasi etik yasası, siyasetin finansmanın şeffaflaşmasıyla, milletvekillerinin yapacakları-yapamayacakları davranışların belirlenmesi, etkin kamu denetimiyle, cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin anayasal sınırlar içinde olup olmadığıyla denetlenmesiyle mümkün.

Özel, tekliflerinde vekillerin ön seçimle belirlenmesi ve seçim barajının kaldırılmasının da bulunduğunu söyledi.

Mart ayı ortasına kadar çalışacak Meclis’in kapanmadan bu yasaları çıkarmak istediklerini anlatan Özel, iktidara çağrı yaptı: “Eğer samimiyseler referandumdan önce, ‘Hayır’ çıkması durumunda Meclis’i, parlamenter sistemi güçlendirecek paketimiz TBMM’nin gündeminde olacak. Gelin bunu Meclis kapanmdan önce çıkaralım.”

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