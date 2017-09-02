CHP’den ‘Rahatsızlar’ diyen Danıştay başkanına: Çay toplayarak hakimlik olmaz

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CHP, “CHP tek başına güçlü siyaset yapamadığı için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar” diyen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e yanıt verdi.

30 Ağustos resepsiyonunda Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Güngör, CHP’nin eski yargı düzeni değiştiği için rahatsız olduğunu öne sürmüştü: “Bakın, yargı taraflı deniyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı. Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar.”

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‘Yargının hali ortada’

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, grup başkanvekili Levent Gök şunları söyledi: “Danıştay Başkanı haddini aşmış. Siyaset yapmak istiyorsa, cüppesini çıkarsın. Türk yargısının ne hale geldiği araştırmalarda da ortada. Yurttaşlarımızın yüzde 73’ü yargıya güvenmiyor. CHP’ye laf yetiştirmek, Danıştay Başkanı’nın görevi değildir. Zaten bu açıklama ile yargının neden taraflı olduğunu gösterdi. Biz de bu zihniyete karşıyız. İktidar sahipleri ile çay toplayarak, onların önünde cüppe ilikleyerek, onların karşısında boynunu eğerek hakimlik yapılmaz. CHP, işte bu nedenle Adalet Kurultayı’nı yaptı. Zerrin Güngör tam da CHP’nin karşı çıktığı bu anlayışın temsilcisidir.”