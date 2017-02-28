CHP’den ‘parti logosuz’ referandum afişi: Geleceğim için hayır

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘pozitif’ kampanya yürütmeyi planlayan CHP’nin kampanya logosu belli oldu.
Tebessüm eden bir kız çocuğunun bulunduğu CHP’nin logosunda, gökkuşağı renklerine benzer renklere sahip bir güneş ve “Geleceğim için hayır” sloganı yer alıyor.
Logoda üzerinde ‘Hayır’ yazılı ve ‘Tercih’ mührü basılı referandum pusulası da bulunuyor. Ancak afiş, bayrak ve posterlerde parti logosuna yer verilmedi.
CHP’nin referandum kampanyası boyunca kullanacağı logonun, afiş, pankart, poster, şapka, tişört ve araçlarda kullanılacağı belirtildi.