CHP’den ‘parti logosuz’ referandum afişi: Geleceğim için hayır

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘hayal kırıklığına uğratıcı’ ve ‘orantısız’ olarak değerlendirdi. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu […]