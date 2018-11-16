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CHP’den Öztürk Yılmaz’ın itirazına ret

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Türkçe ezan çıkışı nedeniyle ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ‘tedbir kararı’yla ilgili itiraz başvurusunu reddetti.

Fotoğraf: DHA

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen Yılmaz, parti tarafından ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak cezalandırılması’ önerisiyle grup disiplin kuruluna sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” diyen Yılmaz ikinci kez ‘gruptan kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak cezalandırılması’ önerisiyle grup disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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CHP’den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun, bugün yapılan toplantısında, Yılmaz’ın ‘tedbir kararı’yla ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği belirtildi.

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