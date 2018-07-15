CHP’den önerge: 15 Temmuz yeniden araştırılsın, samimi hesaplaşma olmadı

Önceki dönemde Meclis’te kurulan ’15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyon’u üyesi CHP’li Sezgin Tanrıkulu, darbe girişiminin yeniden araştırılması için önerge verdi.

Tanrıkulu, “Komisyon raporu, Meclis’in seçim kararı alması nedeniyle kadük kalmıştır. Ne yazık ki, bugüne kadar darbelerle samimi bir şekilde hesaplaşılmamış, dönemsel siyasi çıkarlar bu amacın önüne konulmuştur” dedi.

Reklam

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, seçimler nedeniyle kadük kalan darbe araştırma komisyonu çalışmarının yeniden yapılmasını istedi. “Toplumun yaşadığı travmalar ancak siyaset kurumunun el ele vermesi ile onarılabilir. Darbe girişiminin ülkemizin uluslararası alandaki imajına verdiği zararın giderilmesi için alınması gereken önlemler de öncelikle ele alınmalıdır” diyen Tanrıkulu, Meclis’e bir de önerge verdi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 tarihinde parlamenter demokrasimize karşı gerçekleştirilen kalkışmaya uzanan sürece sürükleyen olaylar ile bu darbe girişimi sonrasında demokrasimizin nasıl onarılması gerektiğinin araştırılarak, demokrasimize yönelik tehditlerin belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla, 26’ncı dönemde TBMM’de araştırma komisyonu kurulmuş, kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak, komisyon raporunu hazırlamış ve komisyon raporu Meclisin seçim kararı alması nedeniyle kadük kalmıştır.”

Reklam

’12 Eylül’le de gerçek bir hesaplaşmaya gidilmedi’

CHP’li vekil, Meclis’ten yeniden araştırma talebinde bulunmasına gerekçe olaraksa şunları gösterdi: “Darbeler Türkiye’nin sadece çağdaş demokrasiye ulaşma yolculuğunu duraksatmamış, o güne kadar elde edilen kazanımları da geriye götürmüştür. Darbelerin bedelini siyasi partilerle birlikte toplumun tüm kesimleri en ağır şekilde ödemiştir. Ne yazık ki, bugüne kadar darbelerle samimi bir şekilde hesaplaşılmamış, dönemsel siyasi çıkarlar bu amacın önüne konulmuştur. Türkiye’de hala 12 Eylül hukukun hakim olması darbelerle gerçek bir hesaplaşmaya gidilmediğinin en önemli göstergesidir. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiren kalkışma da darbelere zemin oluşturan iklimin ortadan kaldırılamadığı gerçeğini gözler önüne sermiştir.”

‘Bu durumdan siyaset kurumu da sorumlu’

Bu durumdan siyaset kurumunun da sorumlu olduğunu savunan Tanrıkulu, siyasi iktidarların özgürlükleri kısıtlayan, toplumu baskıyla şekillendirmeyi amaçlayan uygulamaları ülkedeki demokrasi kültürünün gelişmemesini de beraberinde getirdiğini söyledi. Tanrıkulu sözlerini şöyle sürdürdü: “Baskıcı anlayış, toplumu ayrıştırmadan beslenen siyasi kültürün kök salması darbelere zemin oluşturmuştur. Türkiye’nin hala darbe tehlikesiyle karşı karşıya olmasının en önemli nedenlerinin başında siyasi partilerin özeleştiri kültüründen yoksun olmaları gelmektedir. Özgürlüklerin önünü açan, parlamento üzerindeki vesayet ve darbeye zemin oluşturan nedenlerin tespit edilmesi ile demokrasimizin onarılması noktasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesinin yüce meclisimizce ele alınması son derece önem taşımaktadır.”