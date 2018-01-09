CHP’den OHAL yorumu: Bonzai hastalığı gibi oldu

CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL’in altıncı kez uzatılmasını ‘bonzai bağımlılığı’na benzetti.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in 19 Ocak’ta sona ermesi bekleniyordu ancak hükümet üç ay daha OHAL’i uzatma kararı almıştı. Buna göre altıncı kez uzatılacak olan OHAL’in en az 19 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor.

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CNN Türk’te canlı yayına katılan CHP yöneticisi Tezcan, OHAL’in uzatılmasını şu sözlerle yorumladı: “Bizim için sivil darbedir. OHAL, FETÖ’yle mücadele için çıkarıldı. 17 ay geçti, hala OHAL uzatılıyor. 17 aydır mücadele edilemedi mi? OHAL şartlarında bir referandum yapıldı, muhtemelen seçim de yapılacak. Kış lastiğinden tutun, seçim kanunlarına kadar KHK’yla düzenlediler. OHAL hükümette bonzai hastalığı gibi oldu; OHAL’le yönetme hastalığı…”