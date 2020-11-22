CHP’den memurlar için ‘ek gösterge’nin arttırılmasına dair kanun teklifi

CHP, memurların emekli olduktan sonraki ve mevcut durumdaki aylıkları ile emekli ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılmasına yönelik kanun teklifi verdi.

Fotoğraf: DHA

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte şu ifadelere yer verildi: “Devlet Memurları Kanunu’nda memurların derecelerinin yükselmesi, bir üst derecedeki boş kadroya bağlanması nedeniyle de, sağlık hizmetleri sınıfında 1. dereceye ulaşmış olan doktorlar, 3600 ek gösterge almaya hak kazanırken bu derecenin altında kalan sağlık çalışanları arasında ek gösterge eşit şekilde dağıtılmamaktadır.”

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Teklifte, sağlık hizmetleri sınıfı mensuplarının, ‘sağlık hizmetini kesintisiz ve başarıyla yürütebilmek için virüsle teması göze alarak topyekun mücadele ettiği’ vurgulanarak ‘hükümetin, adaletli davranıp emeklerinin karşılığını vermesinin gerekliliğine’ dikkat çekildi.

Teklifte, halihazırda ek göstergesi 3 bin 600 olan doktorların ek göstergelerinin 4 bin 800’e, 3 bin olan ebe, hemşire, sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerinin 3 bin 600’e, 2 bin 200 olan yükseköğrenim gören diğer sağlık çalışanlarının 2 bin 300’e çıkarılması istendi.