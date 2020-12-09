CHP’den market çalışanları ile kuryeler için ‘yıpranma payı’ teklifi

CHP, market çalışanları ile kuryelere ‘yıpranma payı’ hakkı getirilmesini talep etti.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik talebiyle kanun teklifi verdi.

Reklam

Teklifte, market çalışanlarının prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesi istendi.

Kargo ve posta şirketleri ile market, lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerlerinde kargo ve posta dağıtım personeli, kurye, motosikletli kurye ve paket servis elamanı olarak çalışanlar için de 90 gün eklenmesi talep edildi.

‘Çok iş, az para’

Gerekçede, bahsedilen işyerlerinde çalışma süresinin, fazla mesai ücreti ödenmeden 12-14 saate varabildiği, çalışanlara asgari ücretten çok az bir miktar maaş verildiği kaydedildi.

Reklam

Çalışanların, yasal izinleri ve mola saatlerinin tam olarak kullandırılmadığı ve her an işten çıkarılma baskısı altında tutulduğu kaydedilen teklifte, şöyle dendi: “Adeta 19’uncu yüzyıl Sanayi Devrimi dönemindeki gibi insan onuruna yaraşmayacak ağır koşullar altında çalıştırılan bu emekçiler Covid-19 salgınıyla hem artan iş yükü hem de hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmıştır.”

‘Hastalık riski var’

Teklifte, salgın döneminde insanlarla iletişim gerektiren işlerde çalışmayı sürdüren kurye ve market çalışanlarının, hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Fiili hizmet zammı, riskli işlerde çalışanların primlerine, yıllık 60, 90 veya 180 gün prim eklenmesi anlamına geliyor. Böylece çalışanlar daha fazla primle, emeklilik için gereken prim gün sayısına daha erken ulaşıyor.