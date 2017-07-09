CHP’den ‘Maltepe’ye ulaşım rehberi’: ‘Adalet Mitingi’ne nereden, nasıl gidilir?

CHP, bugün Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’ne katılacaklar için ‘ulaşım rehberi’ yayınladı.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüş dün Kartal Dragos’ta sona erdi.
CHP, bugün Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.
Maltepe mitinge hazır
Miting alanında son hazırlıklar da tamamlandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dragos’ta 3 kilometre tek başına yürüyerek saat 18.00’de başlaması planlanan mitinge gelecek.
Miting alanında dev led ekranlar kuruldu, çevreye bayraklarla ‘Adalet’ yazılı flamalarla dövizler asıldı.
Miting alanında dev boyutlarda bir dilekçe pankartı hazırlandı. Pankartın yanında adaleti simgeleyen Themis heykeli yer aldı.
Mitinge katılacak yurttaşlar, aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.