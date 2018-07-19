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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den kurultay çıkışı: Sayıları yarıştıracak halimiz yok, delege derse toplanır

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, “CHP’de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Delegeler ‘Kurultay topla’ derse gerçekleşir” dedi.

İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Fotoğraf: CHP)

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bu sabah 521 delegenin imza attığını duyurmuştu.

AA’ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Tüzün’ün açıklaması için “CHP’de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor” dedi.

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Özkan, delegelerin “Kurultay topla” demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.

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