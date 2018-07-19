CHP’den kurultay çıkışı: Sayıları yarıştıracak halimiz yok, delege derse toplanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, “CHP’de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Delegeler ‘Kurultay topla’ derse gerçekleşir” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bu sabah 521 delegenin imza attığını duyurmuştu.

AA’ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Tüzün’ün açıklaması için “CHP’de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor” dedi.

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Özkan, delegelerin “Kurultay topla” demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.