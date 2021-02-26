CHP’den Koca’ya: Anlaşılıyor ki sizi yemek isteyenler var

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı Covid-19 aşısına ilişkin sözleri nedeniyle eleştirdi.

Koca, Kılıçdaroğlu’na basın toplantısında yanıt vermişti. (Fotoğraf: AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çinli Sinovac şirketinin Türkiye temsilcisi Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını söylemişti.

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Koca ise buna karşılık, ‘ticari sırların deşifre edildiğini’ belirtirken, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?” diye sormuştu. Bakan, ödemenin sözleşme gereği yapıldığını ifade etmişti.

Kongre eleştirisi

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Öztrak, günlük vaka sayısının 10 bine yaklaşarak ‘patladığını’ aktardı. CHP’li sözcü, “Bu şekilde normalleşmeyi nasıl konuşacağız? Mart geldi, kapıya dayandı bile” dedi.

Öztrak, şöyle devam etti: “Saray bunun farkında değil. Topluma iyi örnek olacaklarına, millete veriyorlar talkını kendileri yutuyorlar salkımı… Bundan sonra salgının hızlanmasında, tek bir sorumlu var. O da kongre salonlarına doldurduğu partililerinin üzerinden, siyaseten yeniden belini doğrultacağını sanan Erdoğan…”

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Koca’ya aşı cevabı

Öztrak, bakanın açıklamasına da şu yanıtı verdi: “Bu arada sağlık bakanının dün yaptığı açıklamaları yadırgadık. Dünkü açıklamalardan ne biz ne de milletimiz bir şey anladı… Damat galiba ‘At izi it izine karıştı’ derken haklıymış. Saray kabinesinde, ‘davul kimin belinde, tokmak kimin elinde’ belli değil. Devlet krizi işte tam da budur. Sayın sağlık bakanı, Çin’den gelen 1 milyon doz aşının, ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden bakan kim? ‘Bu aşılara 12 dolar ödedim’ diye fatura kesen DMO’dan sorumlu bakan kim? Hazine ve Maliye bakanı… Cevap vermesi gereken bu bakan. Peki, size bu açıklamayı kim yaptırdı sayın bakan? Anlaşılıyor ki sizi yemek isteyenler var. Bizim sorumuz gayet açık. Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya, DMO 12 milyon dolar ödediyse, bu 12 milyon dolar kime, hangi amaçla gitti? Bunları ticari sır diyerek saklayamazsınız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimiz herkesin ne yaptığını biliyor.”