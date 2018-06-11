CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesiyle dalga geçen bir video hazırladı.

Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬ Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye”‬ diye yazdı.

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