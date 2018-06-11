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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

 

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesiyle dalga geçen bir video hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬ Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye”‬ diye yazdı.

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‪16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬‪Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye!‬‪#HepimizinCumhurbaşkanı‬‪#MilletİçinGeliyoruz #ArtıkTAMAM‬

Posted by Veli Ağbaba on Monday, 11 June 2018

İnce’den Erdoğan’a: Ben iş diyorum, o kek verecekmiş

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