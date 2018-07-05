CHP’den ‘kayıp çocuk’ raporu: Yanlış politikalar kaçan çocuk sayısını artırdı

CHP’nin TÜİK verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre ayda ortalama 968 çocuk kayboluyor.

CHP, son günlerdeki kayıp vakalarıyla yeniden gündeme gelen kayıp çocuklara ilişkin genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi imzasıyla ‘Türkiye’nin kayıp çocukları’ raporunu yayınladı.

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TÜİK verilerinin kaynak alındığı rapor, son iki yıla dair veri olmadığı için 2008-2016 yıllarındaki kayıp vakalarına odaklanıyor.

Buna göre bu tarihlerde resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine götürülen kayıp çocuk sayısı 104 bin 531 olarak kayda geçti.

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Bu da ayda 968, günde ortalama 32 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor. Anılan tarihlerde 4 bin 559’la en çok kayıp vakası Antalya’da yaşandı. Bu kenti, İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti.

Kayıp çocukların yüzde 57’si kız çocuğu.

Raporda, çocuk istismarının yalnızca fiziki ve cinsel boyutuyla ele alındığı ancak istismarın son derece ‘geniş, acı ve endişe verici bir alanı tanımladığı’ belirtildi.

Raporda, son yıllarda başta çocuğun cinsel istismarı olmak üzere, çocuk intiharları, çocuk evlilikleri ve çocuk yoksulluğunda ciddi bir artış görüldüğü ifade edildi.

Hükümete eleştiri

Raporda şu tespitlere de yer verildi:

* Uygulanan yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar nedeniyle ailesinden kopan, yani evden kaçan çocuk sayısında büyük artış yaşandığını veriler ortaya koyuyor.

* Küçük yaşta evlilikleri meşru gösterecek hukuki adımların atılmış olması da, çocukların evden kaçmasına sebep olan bir diğer önemli sebep.

* Sokak çocukları aynı zamanda ailelerinden koparak, sokakta yaşamaya başlayan çocukları ifade ediyor. Oysa bu çocuklara aileleri sahip çıkmadıkları için, kayıp başvurusunda bulunmuyor.

* Sayıları ve sorunları her geçen gün artarak büyüyen bu çocuklarımız, toplumun diğer kesimleri tarafından potansiyel birer suçlu olarak görülüyor.

* Ne yazık ki AKP iktidarı bütün bu sorunlara sırtını dönmüş vaziyette.

Çocuklar neden kaçıyor/kayboluyor?

Raporda, çocukların neden evden kaçtığı ve kaybolduğuna dair sebeplere de yer verildi:

Kaçırılma, organize suç örgütleri tarafından kandırılma, terör örgütleri tarafından kullanılma, yuva ve yurtlarda korunma ve bakım altına alınanların kurum bakımını reddetmesi ve/veya kabullenmemesi, erken yaşta evlilikler, ensest, şiddet, aile baskısı, aile bütünlüğünün bozulması, eğitim hayatındaki başarısızlık, toplumdan dışlanma, başkalarının hayatına özenme, macera hevesi, para kazanma arzusu, güvensizlik, arkadaş etkisi, psikolojik sorunlar, göç olgusuyla birlikte gelen sosyal dışlanmışlık kaza ve doğal afetler veya medya etkisi.