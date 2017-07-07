CHP’den kanun teklifi: Maltepe’deki dolgu alanının adı ‘Adalet Meydanı’ olsun

CHP, ‘Adalet Mitingi’nin yapılacağı Maltepe’deki sahil dolgu alanının adının ‘Adalet Meydanı’ olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’, 9 Temmuz’da son bulacak.

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Yürüyüşün ardından Maltepe’deki sahil dolgu alanında geniş katılımlı bir ‘Adalet Mitingi’ yapılacak.

CHP’liler, miting alanının isminin değiştirilmesini istedi.

‘Adalet ihtiyacı olan tüm insanlar için’

CHP’li vekiller, Meclis başkanlığına ‘5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ sundu.

Teklifin gerekçesinde Türkiye’de son yıllarda artan hak ihlalleri karşısında yurttaşların başvuracağı bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığı algısının topluma büyük bir travma yaşattığı belirtilerek, ülkenin itibarının uluslararası alanda itibarının ciddi şekilde zedelendiği ifade edildi.

Sürekli yapılan değişikliklerle yargının daha bağımlı hale getirildiği, her değişiklikle de toplumun farklı kesimlerinin yargı eliyle intikam alma sürecine girdiği belirtilerek, her değişiklikte telafisi mümkün olmayan zararlar doğduğu, ağır insan hakkı ihlallerine yenilerinin eklendiği savunuldu.

Gerekçede şöyle denildi: “Bu süreçte düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü gibi en temel insan hakları hukuka aykırı şekilde engellenmiş ve yargı eliyle de engellenmeye devam etmektedir. Ne yazık ki ülkemiz, dünya genelinde cezaevlerindeki eğitimli/aydın insan sayısı en fazla olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu gidişe son vermek ve ülkemizde bağımsız ve tarafsız bir yargının inşa edilmesi için, adaletin herkes için ve eşit şekilde uygulanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 15/06/2017 tarihinde Ankara’dan başlayıp İstanbul’da bitecek olan ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatılmıştır. Bu yürüyüş siyasal parti adına değil, ‘adalet’ isteyen herkes adına ve ‘adalete’ ihtiyacı olan tüm insanlar için başlatılmıştır. Kaldı ki, ‘Adalet Yürüyüşü’ devam ederken toplumun her kesiminden ve her ideolojiye sahip binlerce kişi bu yürüyüşe katılarak ‘adalet’ taleplerini dile getirmiş/getirmektedir.”

Gerekçede, ‘adalet kavramının tesisi için gerçekleştirilen büyük ve onurlu yürüyüşün toplumda yarattığı olumlu heyecan ve etkinin gelecek nesillere de ışık tutması ve unutulmaması için’ Maltepe sahil dolgu alanın ‘Adalet Meydanı’ olarak değiştirilmesi istendi.

Teklifte imzası bulunan vekiller şöyle: İstanbul milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, M. Akif Hamzaçebi (Meclis başkan vekili) ve Manisa milletvekili Özgür Özel (Grup başkanvekili).