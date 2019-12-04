CHP’den kadına yönelik şiddet olaylarında uzlaşma yollarının kapanması için teklif

CHP, TBMM Başkanlığı’na kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda uzlaşma yollarının kapanması için ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik öngören teklif sundu.

Fotoğraflar: DHA

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Sülü, bu kentte eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Arslan’la TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Çakırözer, teklifin kadına yönelik her türlü şiddette uzlaşma yollarının kapanmasını öngördüğünü söyledi.

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Arslan, 11 Ekim’de eski eşinin saldırısına uğramıştı. Eski eşinin satırla saldırdığı Arslan, Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’ndeki yaşam mücadelesini 24 Kasım’da kaybetmişti.

Kadının saldırganla uzlaşmaya zorlanmasının yasaklanması için hazırladıkları kanun teklifinin gerekçelerini anlatan Çakırözer, Arslan cinayetinin ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hangi aşamada ne eksiklik varsa düşünülmesi gerektiğini, kadın cinayetlerine sessiz kalınamayacağını söylüyor. Ama Adalet Bakanlığı kadın ile saldırganın uzlaşması için talimat veriyor, işte eksik bu. Uzlaştırma şiddetin, tehdidin, hakaretin zedelediği aile hukukunda uygulanamaz. Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayan, hakaret eden, kendisini tehdit eden saldırgan ile uzlaşmaz, uzlaşamaz.”

23 kez suç duyurusunda bulunmuştu

23 kez suç duyurusunda bulunan Arslan’ın, Eskişehir 2’nci Aile Mahkemesi’ne yaptığı son başvuruda, “Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz” dediğini ve saldırganın kanunda öngörülen zorlayıcı hapis cezasına bir gün bile çarptırılmadığını anımsatan Çakırözer şunları söyledi: “Uzlaştırma, mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabilmektedir. Bizim endişemiz de tam olarak bu. Çünkü savcılıklar, uzlaştırma masalarını, uygulamada kadınları korumak için değil, aileyi kurtarmak için kuruyorlar. Böylece bu masa, kadını uzlaşmaya yani şikayetini geri çekmeye zorluyor. Tam da bakanlığın belirttiği gibi, mahkeme gerekliliği ortadan kalkıyor.”