CHP’den ittifak koşulu: İYİ Partili aday tabana yakın olsun, İstanbul’da ortaklık yok

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinden bilgiler sızmaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul’u kendi adayıyla kazanmak istediği belirtilirken AKP ve MHP’li belediyelerde ve İYİ Parti tabanının güçlü olduğu yerlerde ittifak planlanıyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre bölgesel işbirliği üzerine duran iki partinin ilk amacı, AKP ile MHP’nin belediye sayısını azaltmak.

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Özellikle CHP’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’de kendi adayını çıkarmayı planladığı belirtildi. CHP, İYİ Parti’den bu kentlerde kendisine destek verilmesini talep ediyor.

İYİ Parti’nin güçlü olduğu il ve ilçelerde ise CHP aday çıkarmayacak ve İYİ Parti’yi destekleyecek. Ancak bu durumda bile CHP, kendi tabanına yakın bir aday isteyecek.

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CHP’li hiçbir belediyede ittifak yapılmayacak.