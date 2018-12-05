CHP’den ittifak açıklaması: ‘Cumhur’ dışındaki herkes ortağımızdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Sadece İYİ Parti değil cumhur ittifakı dışında kalan, herkes ittifak ortağımızdır’‘ dedi.

Tokat’ta konuşan Özel, AKP’nin seçimi kazanamayacağını düşündüğü için yerel seçimde MHP ile ittifak yaptığını söyledi.

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Özel, “Tek başlarına hemen hemen hiçbir yerde büyükşehir belediyelerinde başarılı olamayacaklarını gördüler ve birbirlerine ittifak için sarılmış durumdalar. Tabi bunun karşılığında kendileri yerel seçimlerde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen bir ittifak çalışması yürütüyorken, onların dışındaki partilerin böyle bir çabanın içerisinde olmamaları düşünülemez” dedi.

‘Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir’

Doğru adayları belirleme arayışında olduklarını dile getiren Özel, ”Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz” diye konuştu.

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CHP ve İYİ Parti’nin hangi illerde aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusu üzerine Özgür Özel, şunları söyledi: “Öyle bir şey yok. CHP il pazarlığına girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Sadece İYİ Parti değil bu Cumhur İttifakı diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır. Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğum tek konu şudur ki ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ diyor. İstanbul’u da Ankara’yı da kaybedecekler.”

Özel, yarın duyurulması beklenen 200 aday arasında büyükşehirlerin olup olmadığıyla ilgili ise “Tabii içerisinde bazı büyükşehirlerin de olduğu adaylarımızı Parti Meclisi’nin onayından sonra ilan edeceğiz” dedi.