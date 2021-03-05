CHP’den istifa eden Sancar’a şantaj iddiasıyla yakalanan üç kişi tutuklandı

CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar’a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan altı kişiden üçü cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sancar’ın, ‘bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları’ şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan altı zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Zanlılardan polis memuru M.B., kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla tutuklandı.

Teoman Sancar, 28 Şubat’ta Twitter hesabı üzerinden CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.