CHP’den İstanbul’da bilgi bankası: Seçmene adresten ve memleketinden ulaşacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar vermesiyle kolları sıvayan CHP, oluşturduğu bilgi bankası aracılığıyla 23 Haziran’da oy kullanacak İstanbullu seçmenlere ulaşmayı hedefliyor. CHP, seçmene yaşadığı adres ve ‘memleket’i olmak üzere iki ayrı koldan ulaşarak kampanya yürütecek.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre seçmene memleketinden gelen kanaat önderleri aracılığıyla seslenmeyi hedefleyen CHP, sahada ise mitingler yerine bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek.

Reklam

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Büyük İstanbul İttifakı’ diye nitelediği İstanbul seçimi çalışmaları kapsamında 80 ilde çalışma grupları oluşturuldu. Her grup İstanbul’daki kendi hemşeri grubuna yönelik özel bir çalışma yapacak. Çalışma grupları bünyesindeki kampanyaya katılacak olan kanaat önderleri kendi hemşerilerine Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığı anlatacak.

Kampanyanın ikinci ayağı olan seçmene yaşadığı semtte ulaşma çalışmaları kapsamında ise İstanbul’daki 39 ilçe ve 970 mahalleyle ilgili yapılacak görevlendirme yapılacak. Bu yerleşim birimlerinde eski ve mevcut milletvekilleri, il başkanları, parti yönetimi ile kampanyaya destek verecek, başta İYİ Parti olmak üzere diğer siyasi partiler sahada seçmenler bire bir iletişim kuracak.

Büyük İstanbul İttifakı’nı hayal ediyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu eski bakanların yer aldığı ‘Temiz Seçim Platformu’na yönelik konuşmasında uygulanacak stratejiyi anlattı. Kılıçdaroğlu’nun, “Her seçmenle ilgili detayları görebildiğimiz bir veri tabanımız var. Bunun üzerinden seçmene ulaşacağız” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu ‘memleket odaklı kampanyayı’ şöyle anlattı: “Seçmenin memleketinde sevilen sayılan insanlar çalışacak. Tokatlı ise Tokatlıların, Sivaslı ise İstanbul’daki Sivaslıların ayağına gidecek. İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığını düşünen, vicdanı olan herkes bu kampanyaya katkıda bulunacak.”

Reklam

Miting düzenlemek yerine vatandaşın ayağına gideceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Büyük İstanbul İttifakı’nı hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.