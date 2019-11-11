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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den internet gazetecilerine basın kartı verilmesi için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, internet gazeteciliğinin 5187 Sayılı Basın Kanunu kapsamına alınması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Teklif kabul edilirse internet gazetecilerine basın kartı verilecek.

Fotoğraf: Reuters

Basın Kartı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak internet gazeteciliği faaliyetinde bulunan gazeteci ve habercilerin de yasal haklarının basın kartı hususunda düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Tanal, kanun teklifinde şu ifadeleri kullandı: “İnternet ortamında gazetecilik ve habercilik faaliyeti gösteren, bu konuda ciddi emek ve mesai harcayan emekçi basın mensuplarının da yine aynı şekilde 5187 sayılı kanun kapsamında ‘gazeteci’ olarak tanımlanması ve bu konuda aralarındaki statü ve hukuki tüm farkların giderilmesi gerekmektedir.”

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‘Dava açma süresi sınırlansın’

Tanal, yıllar öncesinde internet ortamında yayımlanmış olan bir yazının gazeteciler üzerinde tehdit ve baskı unsuru olarak kullanıldığını belirttiği kanun teklifinde, dava açma süresinin altı ayla sınırlandırılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Değişiklik teklifi ile 5187 Sayılı Basın Kanunu kapsamında internet gazeteciliği ve internet yayınları süresiz yayınlar arasına sokularak, yayınlanan eserler ve eser sahiplerinin korunması için; açılacak olan davalarda diğer süresiz yayınlar gibi altı aylık bir dava süresi öngörülmüştür. Bu sürenin öngörülmesi ile gerçekten hukuka aykırılıklar taşıyan eserlerin halen yargılanabilmesi devam edebilecek iken yayınlanmış eserlerin eser sahipleri üzerinde birer baskı unsuru olarak görülmesinin ve uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.”

Yasa tasarısında, ‘çağın gerekleri ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi gazetecilik sektörünün de internet ortamında yoğunlaşmaya başladığı’ vurgulandı.

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