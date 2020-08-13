CHP’den İnce’nin açıklamalarına yanıt

CHP İletişim Koordinatörlüğü, 4 Eylül’de ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını duyuran Muharrem İnce’nin partiye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Fotoğraf: chp.org.tr

Bir süredir yeni parti kuracağına dair spekülasyon yapılan CHP’li Muharrem İnce bugün Ankara’da basın toplantısı düzenlemiş, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatacağını açıklamıştı.

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İnce’nin açıklamaları için ‘iddia’ nitelemesi yapılan açıklamada, partinin bunlara yanıtlarına ‘gerçek’ diyerek yer verildi.

‘İddialar ve gerçekler’ başlığıyla yayımlanan açıklamanın tam metni şöyle:

“CHP İletişim Koordinatörlüğü olarak bu açıklamayı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, milletimize duyduğumuz saygı gereği yapıyoruz.

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’82 milyon lira destek’

İddia: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CHP Cumhurbaşkanlığı Kampanyası’na gerekli desteği vermemiştir. Örgütler gerekli desteği alamamıştır.

Gerçek: 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 Milyon TL’dir. (4 Eylül 2019 Parti Meclisi Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilmiştir). Bu rakamın 27 Milyon TL’si örgütlere Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası’nda kullanılmak üzere aktarılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı destek kampanyasında 26 Milyon TL bağış toplanmış ve bu kampanya süresince harcanmıştır. Bir önceki seçim kampanyamızın toplam bütçesi ise sadece 16 Milyon TL’dir.

‘Halkın desteğini alanlar aday gösterildi’

İddia: CHP 2018 Cumhurbaşkanı Adayı’na yakın isimleri siyaseten engellemiş ve aday göstermemiştir.

Gerçek: CHP’nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP’li aday gösterilmiştir.

‘Daveti kabul etmedi’

İddia: CHP Cumhurbaşkanı adayı ile iletişimini koparmış, bilgi akışı sağlamamıştır.

Gerçek: Seçim günü saat 16:30’da parti sözcüsü Sayın Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların sayın genel başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce Genel başkanımızın talimatı ile genel başkan yardımcımız sayın Onursal Adıgüzel, randevu alarak, seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun nasıl işletileceği yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık üç saatlik bir bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel’e koruması tarafından Cumhurbaşkanı adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca Genel Merkez yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir.

İddia: CHP, Cumhurbaşkanı adayından ziyade genel başkan Kılıçdaroğlu’nun tanıtımını yapmıştır.

Gerçek: Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimi de yapılmıştır. İki seçimli bu kampanyada genel başkan Kılıçdaroğlu ve genel seçim kampanyasının billboardlarda temsil oran Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde ise yine Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5/1’dir.

‘Sandıklara sahip çıktık’

İddia: CHP sandıklara sahip çıkmamıştır.

Gerçek: CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Sadece kendisi değil, ‘millet ittifakı’nı oluşturan siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteği ile bu çalışma yürütülmüştür. Gösterilen başarı sayesinde CHP ve ‘millet ittifakı’, daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. Üstelik tüm bahsedilen çalışmalar bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şanlıurfa’da Abdullah Şanlı isimli sandık görevlimiz yaralanmıştır. Buna rağmen CHP sandıklara sahip çıkmayı sürdürmüştür. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise yeni değildir, seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır. Aynı veriler YSK sisteminde de mevcuttur.

İddia: Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi.

Gerçek: Tüm seçimlerde genel başkanımız ve parti sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. CHP aldığı her bir oyun kıymetini bilmekte, demokrasiye sahip çıkan tüm partilerin seçmenlerine bugün de yürekten teşekkür etmektedir.