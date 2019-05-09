CHP’den İmamoğlu için bağış kampanyası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde adayları Ekrem İmamoğlu’nun kampanya masraflarının finanse edilmesi için bağış kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Kuşoğlu açıklamasında ‘tekrar seçimler’de partilere Hazine yardımı yapılmadığını hatırlattı.

Kampanya için gönderilecek bağış üst limiti Siyasi Partiler Kanunu’na göre 54 bin 566 lira fakat CHP resmi duyurusunda “Yapılacak bağışın hiç kimse için yük olmamasını diliyoruz. Kişi başı 20 lira tutarında bir bağış tüm gönülleri fethetmeye yetecektir” ifadeleri yer aldı.

Kampanyaya YSK’nın seçimi tekrarlama kararının ardından bazı vatandaşların CHP banka hesaplarına ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla para göndermesi ilham vermiş.

Ziraat Bankası TR23 0001 0007 9803 2827 6750 02

İş Bankası TR73 0006 4000 0014 2190 7991 29

Halkbank TR48 0001 2009 4080 0016 0000 69

Garanti Bankası TR15 0006 2000 7100 0006 2987 00

Vakıfbank TR08 0001 5001 5800 7308 8262 20

İş Bankası (USD) TR05 0006 4000 0024 2190 2698 55

İş Bankası (EUR) TR39 0006 4000 0024 2190 2406 28