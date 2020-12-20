CHP’den iktidara: 150 milyon doz aşıyı temin edin, eşit dağıtın, şeffaf olun

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğuna dair uzman görüşüne atıfta bulunarak iktidara, vakit kaybetmeden gerekli sayıyı temin etme, eşit dağıtma ve bilimsel değerlendirmede şeffaf olma çağrısı yaptı.

Yerli aşının uygulandığı bir gönüllü. Fotoğraf: AA

Yazılı açıklama yapan ve salgından tek çıkış yolunun aşılama olduğunu vurgulayan kurul aşı tereddüdüne ya da aşı kararsızlığına yol gerektiğinin altı çizildi.

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Üç temel koşul

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Üç temel koşulun sağlanması iktidarın sorumluluğudur. Birincisi, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda aşının temininin sağlanması ve halkın bu konuda bilgilendirilmesidir. Uzmanlar Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. İktidarı vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan sayıda aşının temini konusunda adım atmaya davet ediyoruz. İkincisi, aşıların bir kamu hizmeti olarak, risk gruplarını önceleyerek ama tüm toplumun aşılanmasını güvence altına alarak bu hizmeti vermesinin adımları atılmalıdır. İktidar herkesin aşıya kamu hizmeti olarak eşit fırsatlarla erişeceğinin güvencesini halka vermelidir. Üçüncü olarak da aşının bilimsel değerlendirmelerinin şeffaf ve etkin yapıldığına dair güvenin iktidar tarafından sağlanması gerekmektedir.”

Kurul, Resmi Gazete’de 18 Aralık’ta yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşılar için acil kullanım onayı verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığını anımsattı.

‘TTB’nin talepleri dikkate alınmalı’

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) böyle bir onay verilmesi için sağlanması gereken asgari bilimsel ve kurumsal koşullarını kamuoyuyla paylaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TTB’nin dile getirdiği bu talepler ışığında yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetmeliğin mutlaka bilimsel bir çerçeveye dayanması sağlanmalı ve belirli asgari koşulların sağlanması teminat altına alınmalıdır. Aşıyla ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi de dahil olmak üzere tüm bilgiler ve verilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na verilmesi sağlanmalıdır.

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‘Bağımsız kurul oluşturulmalı’

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duruma ilişkin acil kullanım onayı vermek üzere konularında yetkin, devlet ve şirket çıkar çatışması bulunmayan, liyakat ile belirlenmiş, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir kurul kurmalıdır. Karar süreci öncesinde ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapıldığı gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından aşıya ilişkin tüm bilgi ve veriler şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kararın verileceği kurul toplantısı yine ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi çevrim içi olarak kamuya açık biçimde gerçekleşmelidir.”