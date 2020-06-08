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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den iktidara ‘Ayasofya’ çağrısı: 18 yıldır siz yönetiyorsunuz, açacaksanız açın

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya tartışmaları ile ilgili iktidara çağrıda bulunarak ‘istismar etmeyin, açacaksanız açın‘ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya ile ilgili “Son günlerde Yunanistan’ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan sesi yükselecektir” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Ayasofya’ya cami statüsü vermek istediklerini belirtmişti.

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MYK toplantısının ardından konuşan Öztrak; “18 yıldır, Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın” dedi.

‘Erdoğan’ın atadığı kişi milletin seçtiği kişinin vekilliğini düşürdüğü’

Vekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’na dair de konuşan Öztrak şunları söyledi: “Ağızlarından milli iradeyi düşürmeyenler, Erdoğan’ın atama yardımcısının gönderdiği tezkereyi TBMM’de okutarak İstanbulluların hür iradesiyle seçtiği vekilimizin, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğini düşürdü. Herkes biliyor ki, Enis Berberoğlu siyasi garez ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen kan davasının kurbanıdır.

Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davaya konu olan görüntü belgeleri herkesten önce yayınlayanlar, şimdi Erdoğan’ın etrafındadır. Yine ‘O silahlar vallahi de billahi de Türkmenlere gönderilmedi’ diye ekranlarda feryat edenlerin partisi de şimdi Saray’ın küçük ortağıdır. Türkiye’yi beraber yönetiyorlar. 

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