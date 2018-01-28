CHP’den iddia: Uyuşturucu tedavisi görmek isteyenler tarikatlara yönlendiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, AKP iktidarı döneminde uyuşturucu kullanımının patladığını ve bağımlılıkla mücadele edilmediğini belirterek, ‘tedavi olmak isteyen bazı tarikatlara yönlendirilmeye çalışıldığı’ iddiasını ortaya attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, uyuşturucu sorununa dikkat çekmek amacıyla Sesimi Duyan Yok mu Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin Kocaeli’nde düzenlediği toplantıda konuştu.

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‘Uyuşturucu köylere girdi’

Birgün’ün haberine göre, uyuşturucunun Türkiye’de artık köylere kadar indiğini belirten Cankurtaran uyuşturucu kullanımına ilişkin şu istatistikleri verdi:

“UNODC’nin son raporuna göre, dünya genelinde 250 milyona ulaşan uyuşturucu kullanıcısı sayısı, Türkiye’de de son 3 yılda yüzde 20 artarak 1.5 milyona dayandı. Bunlar sadece resmi kayıtlar..Tabi biz gerçek rakamların bunların çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Araştırmalara göre Türkiye’de 2007-2016 arasında 2 bin 148 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamlar bu sayının çok üstünde. Çünkü krize girerek hastanede yaşamını yitirenlerin çoğunun ölüm nedenine ‘kalp yetmezliği’ vb. gibi rahatsızlıklar diye düşüldüğü için uyuşturucudan ölümlerin net sayısını bilemiyoruz. Tehlike sanılandan daha büyük.”

‘AMATEM’de randevu almak başarı’

Uyuşturucu bağımlılığıyla yıllardan beri mücadele ettiğini belirten Cankurtaran, “Türkiye’de devlet ve üniversite hastanelerine bağlı olarak faaliyet gösteren 22 AMATEM bulunuyor. Bağımlı aileleri yoğunluktan dolayı buralardan randevu almanın bile başarı olduğunu belirtiyor. Çoğunda yer bulmak mümkün değil” diye konuştu.

‘Bağımlılıkla mücadeleyi tarikatlara bırakmak istiyor’

İktidarın yetersiz kaldığı uyuşturucuyla mücadeleye artık belediyeler ve özel kuruluşların da el atması gerektiğini vurgulayan Cankurtaran şu iddiada bulundu: “Bir çok bağımlı bağımlılıkla mücadelede bilinçli olarak yetersiz davranılarak bağımlıların bu konuyu kendilerine alan edinen bazı tarikatlara yönlendirilmeye çalışıldığını iddia ediyor. Bağımlılıkla mücadelenin bilerek savsaklanarak tarikatların adam devşirmesinin önü mü açılmak isteniyor diye sormadan edemiyoruz. Gaziosmanpaşa’da yaptığımız bir çalışmada çocukları uyuşturucu bağımlısı olan bir aile, çocuklarının tedavi edilmesi için yardım istedikleri polislerin kendilerine mahallede dergah benzeri bir yapı İsmail Ağa Cemaati’ne gitmelerini tavsiye ettiklerini söylemişti. Menzilcilerin de uyuşturucu bağımlılarını kazanmaya çalıştıkları biliniyor. Devletin görevi tarikatlara bırakılamaz. Bunun benzeri başka şikayetler de aldık. Bütün bunlardan dolayı nasıl kendi görevi olan eğitimi ve öğrenci yurdu yapımını geçmişte FETÖ’ye şimdi de Ensar, Türgev gibi tarikat bağlantılı derneklere devreden AKP, şimdi de bağımlılıkla mücadeleyi de tarikatlara bırakmak istiyor.”

Cankurtaran, CHP olarak uyuşturucu ile mücadele komisyonu kuracaklarını açıkladı.