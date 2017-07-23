CHP’den içtüzük teklifine şerh: OHAL KHK’sı ve ‘Meclis içi darbe’ niteliğinde

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CHP, komisyonda kabul edilen yeni içtüzük teklifine muhalefet şerhi düştü.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı yeni içtüzük teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 20 Temmuz’da kabul edilmişti.

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CHP’nin internet sitesinden yayınladığı 17 sayfalık şerhte, 16 maddeye teker teker itiraz edildi.

Şerhin ‘Sonuç’ kısmında şöyle dendi: “Özü itibariyle bu teklif, içtüzük değişikliği değil, OHAL KHK’sı niteliğindedir. KHK gibi yürürlüğe konulmuyor olması, onun bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Teklif, içtüzüğü düzenlemekten öteye, milletvekillerini hizaya getirmeyi ve sadece milletvekillerini değil, Meclis’i susturmayı amaçlamaktadır. Düşük yoğunluklu demokrasilerde ve Orta Asya tipi otoriter rejimlerde örneği görülebilecek ve özü itibariyle ‘Meclis içi darbe’ niteliğinde olan bir içtüzük değişikliğiyle karşı karşıyayız. Hepimiz biliyoruz ki suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentonun içtüzüğü çıkmaz; suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentoya uygun uyum yasaları çıkmaz.”