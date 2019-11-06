CHP’den ‘iç turizm takip sistemi’ne tepki: Toplu fişleme projesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020’de devreye alınacak ‘iç turizm takip sistemi’yle, cep telefonu operatörlerine müşterilerinin yerini bildirme zorunluluğu getirildiğini öne sürerek, “Bu düzenleme tam bir fişlemedir. Yurttaşların özel hayat gizliliğini ihlaldir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Basın toplantısında konuşan İlgezdi, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yer alan uygulamayı ‘toplu fişleme projesi’ olarak niteledi.

Reklam

‘Tam bir kanunsuzluk’

CHP’li siyasetçi şöyle konuştu: “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020’de devreye alınacak ‘iç turizm takip sistemi’yle şehir dışına çıkan yurttaşların hangi şehre ve otele gittiğinin bildirilmesi isteniyor! Özel hayatın gizliliğini koruması gerekenlerin, üstelik kanun eliyle anayasayı ve temel özgürlükleri hiçe sayması hukuki bakımdan tam bir kanunsuzluktur.”

İlgezdi, “Demokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek yerine; bu tip baskıcı ve ayrımcı politikalar ülkemize bir fayda sağlamaz” dedi.

Yetkilileri uyararak kişinin rızası olmadan bilgilerin toplanması suç olduğunu hatırlatan İlgezdi, “Bu verileri işleyerek dağıtanlar da bu suça ortak olacaktır. Yol yakınken bu uygulamadan vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Reklam

CHP’li vekil, bakanlığa turizmi geliştirme görevini hatırlatarak önerilerde bulundu: “Türkiye’nin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere fişleme anlamına gelecek bu tip uygulamaları geliştirip, yaygınlaştırmak yerine; cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar her alanda artan vergileri azaltmalarını öneriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin artırılmasını ve Sayıştay denetimine tabii tutulmasını öneriyoruz.”