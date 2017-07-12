CHP’den hükümete 15 Temmuz tepkisi: Meclis’i bölüyorlar

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin birinci yıldönümünde CHP ve HDP’nin, cumhurbaşkanlığı himayesindeki gece etkinliğine davet edilmemesine tepki göstererek, “Meclis’i bölüyorlar” dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Tezcan, hükümetin 15 Temmuz’u ikiye ayırdığını söyleyerek, “15 Temmuz üzerinden de bir ötekileştirme kampanyası yürütmektedir. İki 15 Temmuz var. Biri halkın diğeri sarayın. Halkın 15 Temmuz’unda demokrasi, sarayın, 15 Temmuz’unda darbe var. sarayın, 15 Temmuz’u darbeciliğin adıdır” dedi.

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‘Siyasi ayağını gizlemek için kullanıyorlar’

Darbe girişiminin siyasi ayağının hala ortaya çıkarılmamasına tepki gösteren Tezcan, “Sarayın 15 Temmuz’u darbeyi öngören, önlem almayan ve onun sonuçlarını kullanarak bir yeni darbe yaratan anlayış. Bir yıl geçmesine rağmen darbeyle hesaplaşmanın önünü tıkamıştır. Bugün OHAL darbe ile mücadele için değil darbenin siyasi ayağını gizlemek için kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Ana muhalefet başkanı konuşturulmayacak’

Cumhurbaşkanlığının düzenlediği etkinliğe CHP ve HDP’nin davet edilmemesine tepki gösteren Tezcan, “15 Temmuz’da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis’te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclis’teki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak” dedi.

‘Bombalar hepimizin başına düştü’

Tezcan, TBMM’nin bölünmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: “TBMM Başkanına sesleniyorum; TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis Bütünlüğü içerisinde yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak konuşmayacak diye bir ayrım yapma hakkınız yok. 15 Temmuz’a karşı o Meclis’te o bombaların altında hepimiz ben de vardım. Bütün vekiller ordaydı. Bombalar sadece sizin değil hepimizin başına düştü. Darbeye karşı birlikte direndik. Biz çağırdık halkı tankın üzerine çıkın diye.”