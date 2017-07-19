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CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz

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CHP, ‘FETÖ’ sanıkları için düşünülen tek tip elbise uygulamasına karşı çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında tek tip kıyafete karşı çıktıklarını söyledi: “Devlet yargılama süreci içerisinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır. Makul, amaca uygun. Savunma hakkı kısıtlanmadan her türlü önlemi almalıdır. Ancak tek tip kıyafet gibi, bu çerçevedeki önlemler ile örtüşmeyen çağdışı yöntemleri kabul etmemiz mümkün değil. Tek tip kıyafet uygulaması, darbe dönemlerinde 12 Eylül döneminde de uygulanmıştır. Bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz var. Tekrara yaşanan kanamış uygulamaların yeniden başlatmanın kimseye faydası yok. Öç alma ve intikam duygusuyla hareket edilmez. Bu işlerde akıl sağduyuyla hareket edilir. Çağdışı yöntemlerden medet ummak çağdışı kafaların ürünüdür ancak.”

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