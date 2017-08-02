CHP’den HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne ziyaret: Dayanışma için buradayız

CHP, HDP’nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret etti.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda nöbete başlamıştı. Nöbetin ikinci ayağı Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor.

Reklam

Dihaber’in aktardığına göre, CHP İstanbul il ve ilçe başkanları ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret etti.

Nöbetteki HDP’li vekiller CHP heyetini parkın girişinde karşıladı. HDP’li vekillere çiçek veren CHP’liler bir süre polis tarafından bekletildikten sonra parka alındı.

‘Eski söylediklerimizin hepsi çürüdü’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ziyaretlerinin amacını şöyle anlattı: “Hep şunu ifade ediyorum, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki şimdi eski söylediklerimizin hepsi çürüdü. Türkiye tarihinin en zor sürecinden geçiyor. Bugün dayanışmayı burada göstermek için buradayız. Bu zemin bizi birleştirebilir. Bugün buraya gelince gördük ki yurttaşlarımıza yapılan bu eziyet kabul edilemez. Bu toplantıya dayanışma gösteren sivil toplum örgütleriyle partilerin buraya gelmesi mümkün değil. Ama biz bunu büyüteceğiz ve birlikte yürümeye devam edeceğiz.”

‘Dayanışmayı büyütmek için çabalayacağız’

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise şunları söyledi: “Ülkemizin her alanda adalete ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu buraya gelirken bir kez daha görmüş olduk. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın, 80 milyonun ortak talebi haline gelmiştir. Bu zemin bizim ortak paydamızdır. Şiddet olmadan, herkesin ortak talebine dönüşmelidir. Biz her zaman bu dayanışmayı büyütmek için çaba içerisinde olacağız.”

Barış, özgürlük, dayanışma içerisinde bir çözüm sürecine girilmesi gerektiğini belirten Canpolat, HDP’nin yanında olduklarını belirtmek için ziyarete geldiklerini söyledi.