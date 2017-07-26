CHP’den, HDP’nin ‘Adalet Nöbeti’ne destek: Devlet engel olmamalı

CHP’den, HDP’nin ‘Adalet Nöbeti’ne destek mesajı geldi.

HDP’li vekiller, utuklu eş genel başkanı ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’da ‘Adalet Nöbeti’ne başlamıştı.

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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Bülent Tezcan, HDP’nin ‘Adalet Nöbeti’yle ilgili bir soruya, “Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem değerli saygı ile karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir. Bunların bu çerçevede ifade edilmesinde yarar vardır. Eyleme katılıp katılmama ayrıca değerlendirilecektir henüz değerlendirme yapılmamıştır” diye yanıt verdi.

Hükümetten eyleme müdahale etmemesini talep eden Tezcan, “Devletin, güvenlik güçlerinin masum ve demokratik eylemlere engel olmak yerine imkan fırsat tanımayıp sadece güvenlik önlem alması hükümetleri küçültmez büyütür. Onun dışında yapılacak adımlar demokrasiye, hukuk devletine hükümetin itibarına zarar verir. Mevcut hükümet bu itibarı koruma kaygısında görünmüyor” ifadelerini kullandı.