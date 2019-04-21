CHP’den Güneş gazetesine tepki: Terörden beslenmek tam da budur

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari’de dört askerin yaşamını yitirmesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile servis ederek dün (21 Nisan) “Mutlu Musun Ekrem” manşetiyle çıkan Güneş gazetesine “Terörden beslenmek tam da budur” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde bugün (22 Nisan) saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı. Bu esnada bir kadının “Yakın evi yakın” diye bağırdığı da görüntülerde yer aldı.

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Emir, “Gencecik askerlerimiz can vermişken ve 81 milyonun yüreği kanıyorken bu paçavrayı basan beyler birkaç oy için şehit kanı üzerinden çamur atmaktan utanmıyorlar” diye konuştu.

‘Şiddete ömrüm boyunca karşı oldum’

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ise saldırı sonrası şu tweeti attı: “Ömrüm boyunca şiddetin her türlüsüne; gerek sözlü gerekse fiziki karşı oldum. Olmaya da devam edeceğim. Şiddet kesinlikle ama kesinlikle savunulacak bir eylem biçimi değildir. Bu vesileyle sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyorum.”

Ömrüm boyunca şiddetin her türlüsüne; gerek sözlü gerekse fiziki karşı oldum.

Olmaya da devam edeceğim.

Şiddet kesinlikle ama kesinlikle savunulacak bir eylem biçimi değildir.

Bu vesileyle sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyorum. Reklam April 21, 2019