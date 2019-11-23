CHP’den ‘görüşme’ tepkisi: Operasyon saray menşeili

CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gittiği iddiasının ‘saray kaynaklı’ olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce (solda), cumhurbaşkanlığı adaylık duyurusu yaptıkları toplantıda yan yana oturmuştu. (Fotoğraf: CHP)

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, 9 Kasım’da İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, Erdoğan’ın da “Partinin başına geç, yardımcı olurum” dediğini iddia etmişti. Turan, haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söylerken, ona da ‘bir başkası’nın bu bilgiyi vermiş olduğundan bahsetmişti.

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Henüz iddianın kimden çıktığı gizemini korurken, CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Ankara’daki genel merkezde yapıldı. Toplantıda bu meselenin de ele alındığı belirtildi.

Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Faik Öztrak, ‘operasyonun amacının gayet açık olduğunu’ belirtti.

Amacın CHP’de karışıklık çıkarmak ve kumpas kurmak olduğunu ifade eden sözcü, “Operasyon saray menşeilidir” dedi.

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Öztrak, “Saray memurlarının operasyonuyla CHP’yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP’yi dizayn edecek tek bir güç vardır, o da delegelerimizdir” ifadelerini kullandı.