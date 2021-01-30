CHP’den gıdada ‘erken uyarı sistemi’ne eleştiri: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’ni eleştirdi: “En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdada bile halkı yoksul ve yoksun bıraktığınız böyle bir ortamda bari beceriksizliğinizi erken uyarı sistemi gibi bir ucube ile açıklayıp milletin aklıyla dalga geçmeyin.”

Fotoğraf: Pixabay

Ağbaba, AA’nın aktardığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarını öncelikli mesele olarak gördüklerini açıkladığını belirterek, şunları söyledi: “Bunun üzerine zaten yedi yıldır var olan Gıda Komitesi birden uyandı. Üç saat süren toplantının ardından dağ fare doğurdu. Artan enflasyon, denetimsiz piyasa, ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle inim inim inleyen vatandaşa, Gıda Komitesi’nden ‘erken uyarı sistemi‘ gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı.”

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“Erken uyarı sistemini, TÜİK’in enflasyon rakamını belirlemek için gittiği ama vatandaşın hiç bilmediği zincir marketlerde uygularsanız bence sisteme gerek kalmaz, siz de yorulmamış olursunuz” ifadesini kullanan Ağbaba, dağıtım tekellerine müdahale edilmeyen, denetlenmeyen, üreticinin korumasız bırakıldığı, tekelci yapıların cirit attığı bir piyasada erken uyarı sisteminin çalışmayacağını belirtti.

CHP genel başkan yardımcısı şunları kaydetti: “Yedi yıldır bu alarmı kuracağını söyleyen Gıda Komitesi, uyanmak için o alarmı kendisi için kurmalıdır. Kuru sabitlemek için kısa süreli çözüm olarak faiz artırmak gıda gibi stratejik sektörlerin sorunlarını çözemez. Sadece üretici değil tedarikçiye kadar uzanan ve nihai tüketiciyle sonlanan bu zincirin tamamında yapısal değişikliklerin olması gerekiyor. Tarımda ürünün arzının artırılması, kuraklıkla mücadele, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin desteklenmesi, planlı tarımsal faaliyet, aracıların ortadan kaldırılması gibi gerçekçi politikaların konuşulmadığı bir toplantıdan çıkan erken uyarı sistemi gibi palyatif bir sistem çalışmaz. Çünkü bu sistemin enerjisi yok. Hadi sistem çalıştı, alarm ötmeye başladı, ne yapacaksınız? Erken uyarı sistemi, amacına hizmet etmiyorsa hep yaptığımız gibi yorganı başınıza çekip uyumaktan başka çareniz var mı? En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdada bile halkı yoksul ve yoksun bıraktığınız böyle bir ortamda bari beceriksizliğinizi erken uyarı sistemi gibi bir ucube ile açıklayıp milletin aklıyla dalga geçmeyin.”