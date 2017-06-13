CHP’den ‘FETÖ’yle mücadele’ye eleştiri: Parası ve kayınpederi olanlar serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘darbe girişiminin gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmasını’ engellediğini savunup, “FETÖ’yle mücadele etmiş gazeteciler içerdeyken, parası ve kayınpederi olanlar serbest” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin fırsata çevrilerek ‘demokrasiye, yargıya ve rejime karşı darbe yapıldığını’ savundu.

“Türkiye kendi darbesini uygulayan bir iktidarla yönetiliyor” diyen CHP lideri, darbe girişiminin ‘kontrollü’ olduğu iddiasını yineledi, bunun kullanılarak gerçek sorumluların ortaya çıkmasının engellendiğini öne sürdü.

Darbeyi fırsata çevirerek demokrasiye, yargıya ve rejime karşı darbe yaptılar. Türkiye kendi darbesini uygulayan bir iktidarla yönetiliyor! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 13, 2017

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “249 şehidimizin elleri yakanızdadır! CHP’nin ismini terörle ve darbeyle yan yana zikredenler, darbenin araştırılmasını neden engellediğini AKP Hükümeti’ne sormalıdır. Meslek hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmiş gazeteciler içerdeyken, parası ve kayınpederi olanlar serbest. AKP adaleti parayla satıyor! CHP ordu darbesine de, 15 Temmuz darbesine de, 20 Temmuz darbesine de karşıdır. CHP’yi darbeci diye karalayanlar şeref ve namus yoksunudur.”