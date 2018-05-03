CHP’den ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye: Gidicisiniz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, adalet ve içişleri bakanlarına “‘FETÖ’nün seçmen ayağı’ takip edildi mi?” diye soran MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz.”

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Altay, “Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100.000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz” dedi.

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Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”