CHP’den ‘Evet’çi Demirören’e ‘istifa’ çağrısı: Federasyon babanın çiftliği değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’i istifaya çağırdı.

‘Orası sizin babanızın çiftliği değil’

Hürriyet’te yer alan habere göre, Demirören’in 2’nci Futbol Zirvesi’nin dünkü açılış törenindeki açıklamalarını hatırlatan Tekin, şunları söyledi: “Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ‘Ben ‘Evet’ diyeceğim, herkes ‘Evet’ desin’ dedi. ’Evet’ diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok. Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan. Orası sizin babanızın çiftliği değil.”

’17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için’

TFF Başkanı Demirören, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Sayın cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum” diye seslenmişti.