CHP’den ‘Evet’ mitinglerine öğrenci taşınmasına tepki: Çocuk istismarıdır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sakarya’daki toplu açılış programına okullardan öğrencilerin götürülmesinin çocuk istismarı olarak niteleyip, “Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, ne istiyorsan yap ne istiyorsan söyle; minicik yavruları ve okulları buna alet etme” dedi.

Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de son zamanlarda çocuk istismarının bir başka versiyonunun devlet eliyle yapıldığına tanık olduklarını belirtti.

Buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’daki toplu açılış törenine öğrencilerin okullardan toplanarak götürülmesini gösteren Altay, devleti idare edenlerin çocuk istismarına kalkışmasının vicdan ve ahlaka sığmayacağını söyledi.

‘Minik yavruları kutuplaştırma’

Altay, şunları söyledi: “Devlet imkanları, forsuyla ‘Evet’ propagandasını yüksek bir hırs, öfke, ötekileştirici, ayrıştırıcı dil kullanarak Sakarya meydanlarında esip gürledi. Esip gürlesin, itirazımız olmaz. Ancak meydanları doldurmak için Sakarya’daki ortaokul, lise öğrencilerinin meydanlara zorunlu olarak götürülmesi Sakarya kamuoyunu ve Türkiye kamuoyunu yaraladı. Sakarya’da bir lise müdürü sabah 8.30’da öğrencileri topluyor. Sınıf başkanlarından mitinge katılacakların listesini istiyor. Bundan değil eğitimci çoban olmaz.”

Öğrencilerin mitinglerde ‘figüran’ ve ‘amigo’ gibi kullanıldığını belirten Altay, “Devlet kesesi, forsundan, devletin okullarını kullanarak, boşaltarak meydan doldurmanın ‘Evet’ oylarına da katkısı olmaz. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; ne istiyorsan yap, ne istiyorsan söyle, minicik yavruları ve okulları buna alet etme. Okul, cami, adliye, kışlaya siyaset sokma, bu ülkeyi bölme, bu ülkenin güzel insanlarını, minik yavruları şimdiden kutuplaştırma, ayrıştırıcı dil kullanma” diye konuştu.

‘Samimiyse Trump’a iki çift laf edeydi’

Erdoğan’ın Avrupa ülkeleriyle peş peşe başlayan gerginlikte samimi olmadığını da söyleyen Altay, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı, eğer samimi bir Müslümansa şunları yapması lazımdı: Din savaşları çığırtkanlığı yapmak yerine İsrail sınırları içinde ezan yasağı ilan edildiğinde bir refleks gösterecekse buraya göstermesi lazım. Sözcüsü aracılığıyla bu meseleyi geçiştiren Cumhurbaşkanı’nın, bu millete Müslümanlık adına söyleyeceği bir şey olamaz. Bu konularda samimi ve iyi niyetliyse, ABD Başkanı yedi Müslüman ülkeye, giriş yasağı koyduğunda çıkıp iki laf edeydi.”

‘Islak kedi yavrusu gibi bekletmek’

Yurtdışında konsolosluk binalarında propaganda yapmanın 2008’de çıkarılan kanunla yasaklandığını belirten Altay, şunları söyledi: “Evlerine, kahvesine, derneklerine git anlarım ama büyükelçilik, konsolosluk binalarından propaganda yapmak, Erdoğan’ın Sakarya’da okulları kapatıp, küçücük yavruları ıslak kedi gibi yağmur altında saatlerce propaganda yapmasıyla aynı ayıp niteliğindedir. Sabır taşı olsa çatlar. Sakarya’da 9-10 yaşındaki çocukları mecburi tutarak, ‘Evet’ propagandası dinletmek ahlaksızlıktır. Artık devletin kesesinden elini çek, örtülü ödenekten elini çek. Devlet kesesinden, devlet forsuyla siyaset, propaganda yapmak garip, ayıp, günahtır.”