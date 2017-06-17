CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın’ diye talimat veriyor

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin “Yargı sizi de bir yerlere davet ederse şaşırmayın” sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Erdoğan da yürüyüşe ilişkin ilk değerlendirmesinde “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın” diyerek hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj göndermişti.

‘Yargıya talimat veriyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Erdoğan’ın ‘yine yargıya talimat vermeye başladığını’ söyledi.

“Türkiye’deki bütün bu adaletsiz sürecin sorumlusu Erdoğan’ın kendisidir. Adaleti ortadan kaldıran Erdoğan’dır” diyen Tezcan, savcı ve hakimlere talimat vererek ‘insanları tutuklatan’ın Erdoğan olduğunu savundu.

Tezcan, şunları söyledi: “İki gün önce Anayasa’nın 138’inci maddesi aklına gelip ‘Yargı bağımsızdır’ diyen Erdoğan bugün savcılara talimat veriyor. ‘Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın veya ifadeye çağırın’ diye. Meclis’te adalet bırakmazsanız, yargıda adalet bırakmazsanız ana muhalefet partisi başkanı halkla birlikte adalet arar. Her şeye kilit vurabilirsiniz. Sokaklara pranga vuramazsınız. Sokaklarda 15 Temmuz darbesine karşı halk sokaklara inerken sizin zorba diktatörlüğünüz için inmedi. O zaman sokaklar kutsaldı, bugün sokaklar cehennem kapıları mı? Hayatı yaşanmaz hale getiren bir anlayışı bir kez daha adalet isteğinden rahatsız oldu. Adaletten, iktidarlarını adaletsizlik üzerine kuranlar korkar niye telaşa düştüğünü anlıyoruz.”