CHP’den Erdoğan’a içtüzük yanıtı: Söz hakkımız kısıtlanırsa karşı çıkarız

CHP, Meclis’teki içtüzük görüşmelerini sürdürmeleri yönünde AKP’li vekillere talimat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Muhalefetin söz hakkını kısıtlamaya çalışan bir yaklaşımı dayatırlarsa böyle bir çalışmanın içinde olmayız.”

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada başbakan başta olmak üzere AKP grubuna seslenerek, CHP’nin içtüzük çalışmalarına katılıp katılmamasının önemli olmadığını söylemişti.

“Yine AK Parti MHP el ele verirler, iç tüzük çalışmalarını yaparlar” diyen cumhurbaşkanı, içtüzük değişene kadar Meclis’in tatil edilmemesini, bu işin bitirilmesi gerektiğini kaydetmişti.

CHP’den yanıt var

AA’ya konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partilerinin referandum sürecinde uyarılarına konu olan durumların bugün birer birer hayata geçtiğini dile getirdi.

Erdoğan’ın genel başkan olarak partisine, cumhurbaşkanı olarak da Meclis’e talimat vermesinin çelişkili olduğunu anlatan Özel, “Bu talimatı veren cumhurbaşkanıysa Meclis’in işine ne hakla karışıyor? Bu talimatı veren bir partinin genel başkanı ise başka bir partiye ne hakla karışıyor?” diye konuştu.

Komisyon teklifi

Özel, şöyle devam etti: “Bu Meclis’in daha iyi bir içtüzüğe ihtiyacı var. Daha iyi bir iç tüzük için grup başkan vekilleri düzeyinde kurulacak bir komisyonun çalışması teklif edilse buna karşı çıkmayız. Ama yapılan iş; ‘Anayasayı değiştirdik, uyum kanunu gibi iç tüzüğü de uyumlaştıracağız’ olmamalı. Muhalefetin söz hakkını kısıtlamaya çalışan bir yaklaşımı dayatırlarsa böyle bir çalışmanın içinde olmayız.”

Dünyada içtüzük değişiklik önerilerinin muhalif partilerden geldiği belirten Özel, denetimi artırmanın, kamu yönetimini şeffaflaştırmanın ve muhalefetin enstrümanlarını çoğaltmanın amaçlanması gerektiğini kaydetti.

CHP daha önce de “Öncelikli sorun tüzük değil OHAL” diyerek Meclis başkanının içtüzüğü değiştirmek üzere yaptığı daveti reddetmişti.

Kulis: AKP’den altı maddelik teklif

Öte yandan ANKA’nın haberine göre AKP altı maddelik içtüzük teklifi hazırladı.

Bayramdan önce Meclis başkanlığına sunulması planlanan teklifin 4 Temmuz’da Anayasa Komisyonu’nda görüşüleceği belirtildi.

Teklifte parti grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve yasa üzerindeki konuşmalar yeniden düzenleniyor.