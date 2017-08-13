CHP’den Erdoğan’a ‘hodri meydan’: Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MİT TIR’ları soruşturmasının Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden seslendi: “Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?”

‘Casusluk’ iddiasıyla tutuklanan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’yla Kılıçdaroğlu arasında bağlantı çıkabileceğini öne süren Erdoğan şunları söylemişti: “Ülkenin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir milletvekiliyle ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha!”

Reklam

Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos’ta Trabzon’da yaptığı konuşmada da CHP lideri hakkında aynı imada bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu ifadeleri üzerine kampanya başlatan CHP’liler, cumhurbaşkanını Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına çıkmaya çağırdı.

Twitter’da #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Hem de istediğin kanalda. #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Işık AYGÜN🖋 (@toprakalya) 13 Ağustos 2017

Havuz medyasından cevap hakkı tanımaksızın atıp tutmak kolay. Eyy #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın ? pic.twitter.com/E7rndYdZvV — Mücahit Avcı (@avcimucahit) 13 Ağustos 2017

Korkma… Gel…

Prompterini de, danışmanlarını da al gel.

Boş meydanda atış kolay.

Gel. #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — 🇹🇷 Atila Sertel (@AtillaSertell) 13 Ağustos 2017

Allah başka kimseden korkman diyorsun

Buyur gel o zaman, gıybet etme, arkadan yalan konuşma, #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) 13 Ağustos 2017

Havuz medyanı seferber edip atıp tutmak kolay.. Zerre kadar yüreğin varsa (!) #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın ❓❓❓ — Yasemin Cankurtaran (@yaseminoney34) 13 Ağustos 2017

Gücünü halktan alanlar,

Halkın karşısında medenice tartışmalılar…

Bakalım kim çıkacak? #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) 13 Ağustos 2017

Çok cesursun,

Özgüvenin çok yüksek,

Herşeyi sen biliyorsun ya,

Hadi Bakalım#ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Özgür Özel (@eczozgurozel) 13 Ağustos 2017

Arkadaşlar biraz arttıralım. Onlar 3 kişi olsun @kilicdarogluk tek. Yine çıkamazlar.Asla ve kat’a #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Eren Erdem (@erenerdemnet) 13 Ağustos 2017

Arkadaşlar biraz arttıralım. Onlar 3 kişi olsun @kilicdarogluk tek. Yine çıkamazlar.Asla ve kat’a #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Eren Erdem (@erenerdemnet) 13 Ağustos 2017

COCACOLA İKRAM EDERSENİZ GELİR… #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın — Tayyibin Colasi (@CocacolaTayyip) 13 Ağustos 2017

#ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın bir ara melih çıkmıştı doğalgaz sayaçlarını sattım ama hele bir sor niye sattım diyordu pic.twitter.com/KagAYOkbNd — bora1912 (@1912_bora) 13 Ağustos 2017