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CHP’den Erdoğan’a ‘hodri meydan’: Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MİT TIR’ları soruşturmasının Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden seslendi: “Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?”

‘Casusluk’ iddiasıyla tutuklanan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’yla Kılıçdaroğlu arasında bağlantı çıkabileceğini öne süren Erdoğan şunları söylemişti: “Ülkenin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir milletvekiliyle ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha!”

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Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos’ta Trabzon’da yaptığı konuşmada da CHP lideri hakkında aynı imada bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu ifadeleri üzerine kampanya başlatan CHP’liler, cumhurbaşkanını Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına çıkmaya çağırdı.

Twitter’da #ErdoğanKılıçdaroğluİleCANLIyayınaVarmısın etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Erdoğan’ın bir bildiği var: İçerideki zatla Kılıçdaroğlu bağlantılı çıkarsa şaşmayın

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CHP’den Erdoğan’a ‘hodri meydan’: Kılıçdaroğlu’yla canlı yayına var mısın?

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